Cavani nega rumores e garante que ficará no Paris Saint-Germain

Em meio à janela para transferências no mercado europeu, o nome de Edinson Cavani tem sido um dos mais comentados. O uruguaio, que não se adaptou tão bem ao Paris Saint-Germain, onde chegou na última temporada, tem sido especulado em alguns dos principais clubes do continente, mas parece não se importar com os rumores. Nesta quinta-feira, ele mesmo fez questão de encerrá-los e garantiu que seguirá no PSG.

"Estou certo de que vou ficar, por que não ficaria? Estou muito bem em Paris, eu tenho um contrato com o PSG para respeitar. Estou tranquilo. Eu prefiro estar aqui. Eu me sinto bem aqui. Como eu já disse, não depende unicamente da posição do jogador, mas também algumas coisas que podem acontecer em um clube", declarou.

A declaração de Cavani surpreendeu porque o próprio jogador chegou a admitir sua insatisfação durante a temporada. Como o PSG já tinha um centroavante, Ibrahimovic, o uruguaio passou a ser escalado pelos lados do campo, como uma espécie de ponta, o que não lhe agradou. Ele se reportou à direção e depois falou publicamente sobre esse descontentamento.

O atacante, no entanto, garantiu que este episódio já foi encerrado e disse que se entendeu com a diretoria. "A equipe já falou comigo em relação ao que eu tinha mencionado antes. Tivemos alguns pequenos problemas com relação à posição que eu queria jogar, mas me sinto muito bem com isso. Eu esperei o momento certo para falar. É importante para um atacante jogar em uma posição que é natural para ele. Agora todo mundo sabe a minha posição e não vale a pena falar sobre isso."

Segundo a imprensa europeia, o Manchester United seria o principal interessado em Cavani e teria feito uma proposta de 56 milhões de libras (R$ 214 milhões) pelo jogador. Os rumores sobre o acerto ganharam força depois que o jogador foi retirado do pôster de apresentação do Paris Saint-Germain para a temporada.