Cavani passa em branco, e Nápoli se distancia da ponta

A Lazio assumiu a terceira colocação na tabela, desbancando o Milan, graças a dois gols espetaculares na vitória de 2 x 0 sobre o fraco Pescara.

Stefan Radu abriu o placar para a equipe romana aos 29 minutos, numa bomba de sem-pulo, de perna esquerda. Foi o primeiro gol dele pelo Campeonato Italiano em quatro temporadas e meia com a Lazio.

Senad Lulic ampliou seis minutos depois, num chute de 30 metros.

No domingo, a Juventus venceu o Siena por 3 x 0, e agora abriu seis pontos sobre o Nápoli, que acumula três empates consecutivos.

O time napolitano marcou apenas um tento nesse período, coincidindo com a seca do seu artilheiro uruguaio, que até o final de janeiro tinha uma média de um gol por jogo em todas as competições.

O Nápoli, com 52 pontos em 26 rodadas, recebe a Juventus na sexta-feira à noite, naquela que pode ser sua última chance de buscar o título. A Lazio tem 47 pontos, dois à frente do Milan.