Cavani se despede do United ciente que ficou devendo: 'Não rendi o esperado'

O atacante Edinson Cavani se despediu oficialmente do Manchester United, nesta sexta-feira, admitindo que ficou devendo um melhor rendimento nesta temporada. O uruguaio de 35 anos não teve o contrato que venceria dia 30 de junho renovado. Saiu agradecendo o apoio da torcida e lamentando não ter feito mais pelo clube.

Cavani sofreu com as lesões e, diferentemente da temporada passada, na qual anotou 17 gols, na atual foram somente dois em 20 aparições. Desde janeiro, ele completou somente 90 minutos na partida de despedida do Campeonato Inglês, domingo, com derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace.

"Honestamente, os torcedores me mostraram muito respeito desde o primeiro momento em que cheguei. Acho que reconheceram todo o trabalho árduo que sempre tentei fazer da melhor forma possível, dando o meu melhor por esta equipe", afirmou o uruguaio. "Estou realmente muito agradecido, e sairei daqui com uma lembrança feliz do carinho que eles me demonstraram."

Após o discurso de reconhecimento com os torcedores, Cavani não escondeu a decepção com o desempenho atual pelo Manchester United, temporada na qual muitos apostavam que pudesse brilhar ao lado do português Cristiano Ronaldo.

"Queria contribuir mais nesta temporada. O que me deixou com um gosto amargo é que quando tivemos uma temporada muito boa e bastante decente (2020/21), não pudemos ter os torcedores conosco. E agora, nesta temporada, com os torcedores voltando aos campos e estádios, eu realmente não consegui fazer o tipo de campanha, para ser honesto, em uma frente pessoal que eu realmente gostaria. Não rendi o esperado."

Ele esteve nos planos do Corinthians no começo de 2022, mas os ingleses não o liberaram. Agora, não descarta um retorno para alguma equipe da América do Sul para a aposentadoria.