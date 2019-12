Cavani vai trocar o PSG pelo Atlético de Madrid em janeiro, diz jornal espanhol

O Atlético de Madrid acertou um contrato com o atacante Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e deve anunciá-lo no mês de janeiro. As informações são do jornal Marca. De acordo com o periódico espanhol, Cavani está "muito perto" do clube espanhol.

LEIA TAMBÉM > Engenheira é morta a tiros em tentativa de assalto na zona sul

O uruguaio tem contrato até o final de junho e estará livre no mercado para assinar com outro clube no início do ano. O Atlético estaria disposto a indenizar o PSG, clube atual de Cavani. Este seria o principal ponto das negociações. O Atlético precisa vender atletas antes de fechar negociação com o astro de 33 anos. Cavani teria sido escolhido pelo técnico Diego Simeone para aumentar o poder ofensivo do time da capital espanhola.

O uruguaio tem uma passagem marcante pelo clube francês. Desde 2013, o atacante já marcou 196 gols e se tornou o maior goleador da história do PSG. Ele conquistou vários troféus (cinco títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da Liga Francesa, quatro edições da Copa da França e seis edições da Supercopa da França. Nos últimos meses, Cavani teria ficado descontente, pois perdeu o posto de titular da equipe de Thomas Tuchel.

A saída de Cavani já vem sendo divulgada pela imprensa europeia desde o início da temporada. Recentemente, o jogador esquentou os rumores ao publicar uma foto com legenda enigmática em sua conta oficial no Twitter. “Inesquecível ver e sentir o que aconteceu ontem aqui no Parque (dos Príncipes). Vou levar para sempre comigo”, diz a legenda.

Nas últimas semanas, Cavani tem recebido várias sondagens, entre elas, da MLS, dos Estados Unidos. Os diretores do time francês alegam que Cavani possui uma importância técnica na composição do elenco, mesmo hoje estando mais presente no banco de reservas. Na atual temporada, ele participou de oito partidas do Campeonato Francês e marcou dois gols.