Cavani vê PSG entre favoritos à Liga dos Campeões

PARIS - O atacante Edinson Cavani foi confirmado nesta terça-feira como novo reforço do Paris Saint-Germain e não escondeu a confiança no projeto do clube, que conta com os milhões de dólares de um grupo do Catar para se tornar um dos maiores times do mundo. Com nomes como Thiago Silva, Lucas, Ibrahimovic, entre outros, a equipe é uma das poucas que podem vencer a Liga dos Campeões da próxima temporada, pelo menos na avaliação de Cavani.

"Nunca hesitei em vir para cá quando vi a confiança que o clube depositou em mim. Esse projeto é muito ambicioso, muito motivador. Eles estão entre os principais clubes do mundo. Eles estão entre os poucos clubes que podem vencer a Liga dos Campeões", disse o atacante em sua apresentação.

Para tirá-lo do Napoli, o PSG teria desembolsado, segundo a imprensa europeia, 64 milhões de euros, na maior contratação da história de um clube francês. A expectativa é de que Cavani faça uma boa dupla com Ibrahimovic, outra das grandes aquisições da equipe nos últimos tempos. "Eu acho que nos daremos bem. O Zlatan (Ibrahimovic) é um jogador de nível mundial. Para outro atacante é um prazer fazer dupla com ele. Espero que façamos uma boa dupla."

Revelado pelo Danúbio, do Uruguai, e com passagem pelo Palermo, Cavani ganhou mesmo destaque no futebol mundial por sua passagem pelo Napoli. Na última temporada, inclusive foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 29 gols. "Eu tive três anos fantásticos no Napoli. Mas eu sempre quis tentar ir para o próximo nível. Me foi proposto um grande projeto aqui no Paris Saint-Germain", comentou.