Caxias empata com Londrina em casa e deixa a zona de degola da Série C Caxias-RS e Londrina-PR empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), em confronto que fechou a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O resultado foi justo e serviu para tirar o time gaúcho da zona de rebaixamento do Grupo B, enquanto que o paranaense se manteve dentro do G4, a zona de classificação à segunda fase.