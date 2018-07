Caxias ganha e assume liderança do Grupo B na Série C

SÃO PAULO - O Caxias foi o grande vitorioso deste sábado na 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time gaúcho recebeu o Crac e ganhou por 3 a 0, além de ter sido beneficiado por outros resultados do dia, o que o deixou na liderança isolada do Grupo B da competição.

Além da vitória, o Caxias contou com os empates do Vila Nova e do Guarani, pulando da terceira para a primeira colocação. O time gaúcho tem agora 24 pontos, com um de vantagem sobre o Mogi Mirim, que venceu o Barueri fora de casa, por 1 a 0, e assumiu o segundo lugar.

O Guarani começou a rodada na liderança, mas somou o sexto jogo sem vitória, ao empatar por 4 a 4 com o Macaé, em Campinas, e caiu para o terceiro lugar, com 23 pontos. E a situação só não ficou pior porque Laionel impediu a derrota com um gol nos acréscimos.

Quem também vacilou na rodada deste sábado foi o Vila Nova. Com o empate do Guarani um pouco mais cedo, o time goiano entrou em campo podendo assumir a liderança. Mas empatou em casa com o Madureira, por 0 a 0, e ficou com 22 pontos, caindo de segundo para quarto lugar.

Os outros dois integrantes do Grupo B não puderam jogar neste sábado. A CBF comunicou na última quinta-feira que a partida entre Betim e Duque de Caxias estava suspensa. O time mineiro foi excluído da competição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma dívida trabalhista com o Nacional, de Portugal - o recurso será julgado na próxima quinta.

Confira os resultados deste sábado:

Caxias 3 x 0 Crac

Guarani 4 x 4 Macaé

Barueri 0 x 1 Mogi Mirim

Vila Nova 0 x 0 Madureira