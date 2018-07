Caxias segue em greve e diretoria corre atrás de dinheiro

Sem treinar desde a última terça-feira, os jogadores se reuniram durante duas horas com os dirigentes no vestiário do Estádio Centenário nesta manhã. O acordo é que o elenco volte a treinar nesta quinta-feira. Com exceção do vice-presidente Ernani Heberle, ninguém quis falar publicamente sobre a atual situação do clube.

"Estamos tratando internamente essa questão, não só a direção, mas também o conselho do clube. Queremos resolver dentro do menor prazo possível, pois sabemos que isso reflete no dia a dia. A conversa que tivemos no vestiário foi no sentido de levar uma mensagem da direção, mostrando que iremos assumir nossa responsabilidade", comentou o dirigente grená.

A crise financeira se reflete dentro de campo. Ainda sem vencer na Série C, o Caxias ocupa a penúltima colocação do Grupo B, com apenas dois pontos, um a mais que o Guaratinguetá-SP. Coincidentemente, os dois times se enfrentam neste domingo, às 11 horas, no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba.