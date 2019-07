Caxias vence Manaus pela Série D e dá passo rumo à Série C de 2020

O Caxias deu mais um passo rumo à Série C de 2020. Neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o time recebeu o Manaus, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, e venceu por 1 a 0, com gol de Michel, aos 13 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Foguinho.

Com o resultado, os gaúchos podem até empatar o jogo de volta, o qual está agendado para as 16 horas do próximo sábado, em Manaus, na Arena da Amazônia. Como gol fora não é critério de desempate, triunfo manauara por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades máximas. Os nortistas classificam diretamente em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença.

Dois jogos serão disputados na tarde de segunda-feira e colocam um ponto final à rodada de ida das quartas de final. Baianos ainda vivos, a Juazeirense recebe o Brusque, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, às 15h; enquanto o Jacuipense visita o Floresta-CE, às 16h, no Presidente Vargas, em Fortaleza.

No sábado, no estádio Novelli Júnior, o Ituano venceu o Itabaiana-SE, por 3 a 1. Agora pode perder na volta até por um gol de diferença para chegar às semifinais e garantir o acesso à Série C.

Confira as partidas de ida das quartas de final:

Sábado

Ituano 3 x 1 Itabaiana-SE

Domingo

Caxias 1 x 0 Manaus

Segunda-feira

15h - Juazeirense-BA x Brusque

16h - Floresta-CE x Jacuipense-BA