Caxias vence nos pênaltis e encontra o Grêmio na final O Caxias é o adversário do Grêmio na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, em casa, a equipe de Caxias do Sul precisou levar a decisão para a cobrança de pênaltis para superar o São José - no tempo normal, empate em 1 a 1.