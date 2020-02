Caxias x Botafogo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Botafogo visita o Caxias nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil. Caxias x Botafogo é possível assistir ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) e pelo SporTV. Ambos canais, farão a transmissão online em seus sites e aplicativos.

Além de assistir na TV e online, o torcedor também pode acompanhar o duelo pelo tempo real do Estado. Vale lembrar que a partida será em jogo único, ou seja, quem vencer estará classificado. Se a partida acabar empatada, o Botafogo é quem avança.

O classificado deste confronto vai pegar na próxima fase quem avançar de Toledo x Náutico, que também jogam nesta quarta-feira, às 21h30.