Caxias x Grêmio: onde assistir ao vivo pela TV ao duelo gaúcho

Em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é um confronto direto entre equipes que brigam pela ponta da tabela.

Caxias x Grêmio terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio inicia a rodada na liderança do estadual, com 10 pontos, e tem como principal concorrente justamente a equipe de Caxias do Sul, que aparece logo abaixo, com sete pontos.

A equipe comandada por Renato Gaúcho vem embalada por estar invicta na temporada e também por ter goleado na rodada passada. Em casa, fez 4 a 0 no São Luiz e se manteve na ponta da tabela. Já o Caxias perdeu sua invencibilidade no último jogo, quando foi surpreendido fora de casa pelo Novo Hamburgo e acabou sendo derrotado por 2 a 1.

Veja os últimos resultados do Grêmio

31/01 Grêmio 4 x 0 São Luiz - Gaúcho

28/01: Grêmio 3 x 0 Juventude - Gaúcho

23/01: Aimoré 1 x 1 Grêmio - Gaúcho

20/01: Novo Hamburgo 0 x 4 Grêmio - Gaúcho

Próximos jogos do Grêmio

03/02 Caxias (F) - Gaúcho

10/02 Avenida (C) - Gaúcho

17/02 Brasil de Pelotas (F) - Gaúcho

23/02 Veranópolis (C) - Gaúcho

06/03 Rosario Central-ARG (F) - Libertadores