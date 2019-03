Caxias x Internacional: como assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúcho 

Caxias e Internacional se enfrentam domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho.

Caxias e Internacional terá transmissão da TV Globo (para Porto Alegre) e Premiere, além de acompanhameno em tempo real do Estado. O jogo de volta será no dia 6 de abril (sábado), às 16h30. O Inter tem a vantagem de decidir o segundo jogo no Beira-Rio para buscar a vaga na decisão do Estadual.

O Inter chegou às semifinais do Campeonato Gaúcho após eliminar o Novo Hamburgo. No jogo de ida, no Estádio do Vale, o time venceu por 2 a 0. Depois, no Beira-Rio, perdeu por 1 a 0, mas se classificou por ter garantindo melhor saldo de gols nos dois confrontos.

O Caxias eliminou o Aimoré para chegar à semifinal.