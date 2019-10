Cazaquistão e Bélgica se enfrentam neste domingo, às 10h, pela oitava rodada do Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O confronto será transmitido pelo canal Space.

A Bélgida lidera o grupo, com 21 pontos, enquanto o Cazaquistão ocupa a quarta colocação, com sete pontos. Rússia, Chipre, Escócia e San Marino são as outras seleções do grupo.

Últimos jogos do Cazaquistão (todos pelas Eliminatórias da Euro):

10/10 - Cazaquistão 1 x 2 Chipre

9/9 - Rússia 1 x 0 Cazaquistão

6/9 - Chipre 1 x 1 Cazaquistão

11/6 - Cazaquistão 4 x 0 San Marino

8/6 - Bélgica 3 x 0 Cazaquistão

Últimos jogos da Bélgica (todos pelas Eliminatórias da Euro):