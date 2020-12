Cazares comemora crescimento no Corinthians: 'Futebol nunca vai sair de mim'

Um dos principais jogadores nesta boa fase do Corinthians, o meia Cazares comemorou o crescimento e o primeiro gol marcado pelo clube na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O equatoriano foi contratado em setembro, quando estava afastado do elenco do Atlético-MG.

"Estava afastado, mas trabalhando muito. O futebol nunca vai sair de mim, Deus me deu o dom e estou aqui fazendo meu melhor. A gente sempre quer mais, fico feliz pela oportunidade e pelo resultado. Agora é descansar, aproveitar o ano-novo e nos preparar para a sequencia de jogos", afirmou Cazares.

O meia abriu o placar no primeiro tempo, ao aproveitar cruzamento de Gustavo e cabecear com força. "O time está trabalhando muito, estamos nos dedicando nos treinamentos, e o resultado você vê nos jogos. Fico feliz pelo primeiro gol", disse.

A boa fase de Cazares fez o Corinthians brincar nas redes sociais, com uma montagem do meia equatoriano recebendo o prêmio The Best da Fifa, que ficou nesta temporada com o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

O Corinthians embalou o sexto jogo sem perder no Campeonato Brasileiro e está próximo do G-6. A equipe só volta a jogar no dia 13 de janeiro, diante do Fluminense, porque o clássico contra o Palmeiras, que seria no dia 6, foi adiado.