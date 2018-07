Cazares e Júnior Urso treinam com bola, mas seguem em tratamento no Atlético-MG

No retorno aos trabalhos após o triunfo sobre o Vitória, na noite de quarta-feira, o Atlético Mineiro contou com duas boas notícias para a torcida. O volante Júnior Urso e o meia-atacante Cazares treinaram com bola nesta quinta, embora ainda não tenham sido liberados pelo departamento médico do clube.

A dupla fez uma atividade leve com bola depois do trabalho físico realizado na Cidade do Galo, nesta tarde. Apesar disso, seguem sem previsão de retorno ao time. Júnior Urso é quem está mais perto de voltar à equipe. Nesta quinta, iniciou a transição do departamento médico para a preparação física.

Já Cazares ainda está na fase final de tratamento. Ele se recupera de uma ruptura no tendão adutor da coxa direita. Antes da atividade com bola, fez trabalho específico com os fisioterapeutas.

O treino desta quinta também contou com os retornos do meia Otero e do atacante Lucas Pratto. Ambos defenderam suas seleções - Venezuela e Argentina, respectivamente - nas últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Otero treinou normalmente nesta tarde, enquanto Pratto fez apenas trabalho regenerativo.

Para o jogo contra o Fluminense, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira terá ainda a volta do zagueiro Leonardo Silva. Desfalque na noite de quarta, por suspensão, ele estará à disposição do treinador. Já o atacante Clayton vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na próxima rodada.