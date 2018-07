Cazares é regularizado e pode fazer estreia oficial pelo Atlético-MG na quarta

O equatoriano Juan Cazares finalmente está liberado para fazer sua estreia oficial pelo Atlético-MG. Depois de um longo imbróglio, o nome do jogador finalmente apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e, por isso, ele ficará à disposição do técnico Diego Aguirre para enfrentar o Independiente del Valle, nesta quarta, pela Libertadores.

Cazares foi contratado pelo Atlético-MG no início da temporada e chegou a disputar partidas amistosas pela Florida Cup, nos Estados Unidos. Só que um desentendimento do Atlético-MG com o Banfield criou uma barreira para a regularização do jogador de 23 anos.

O equatoriano estava emprestado ao Banfield, que dizia ter a preferência em sua aquisição e garantiu tê-la exercido. Por isso, contestou a transferência de Cazares para o Atlético-MG, que a negociou diretamente com o Independiente del Valle, clube que detinha seus direitos, o que fez com que a Associação do Futebol Argentino (AFA) prendesse a documentação do atleta até o momento.

Como a Conmebol aceitou a documentação que o Atlético-MG já dispunha, Cazares pôde ser inscrito na Libertadores, mas não teve condições de participar da estreia contra o Melgar. Ele até viajou ao Peru, mas o imbróglio o tirou da partida. Agora, a tendência é que ele estreie justamente diante de sua ex-equipe, nesta quarta, no Independência.