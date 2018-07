Cazares se reapresenta e Atlético-MG inicia preparação para encarar o Botafogo

O Atlético-MG se reapresentou nesta sexta-feira pela manhã, após a vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, e a expectativa era para a presença de Cazares. Depois de "sumir" sem dar satisfações à diretoria, o equatoriano finalmente apareceu na Cidade do Galo, trabalhou normalmente ao lado dos colegas e deve ficar à disposição para encarar o Botafogo, domingo, no Luso Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Cazares se tornou desfalque de última hora para o duelo diante do América-MG. Isso porque o jogador era esperado na manhã de quarta no Atlético-MG, após defender a seleção equatoriana nas Eliminatórias, mas não apareceu e tampouco informou a diretoria do motivo de sua ausência.

Imediatamente, o Atlético-MG anunciou que "preparou toda a logística para que Cazares desembarcasse em Belo Horizonte" e que o atleta "não atendeu as ligações ou respondeu às mensagens do supervisor de futebol". O clube também garantiu que o jogador seria punido, sem especificar, no entanto, qual seria a sanção.

Somente à noite, quando momentos antes da partida diante do América-MG, Cazares se manifestou através das redes sociais e alegou "problemas de documentação" por seu sumiço. Com o reaparecimento do jogador nesta sexta, ele deve ter condições de encarar o Botafogo, mas resta saber se o técnico Marcelo Oliveira vai querer contar com ele.

Nesta sexta, Cazares e os outros jogadores que não foram titulares diante do América-MG fizeram um treino técnico no gramado, enquanto o restante realizou um trabalho regenerativo. Entre os atletas que foram a campo, estava o meia Luan, que participou normalmente e deve voltar a ser relacionado depois de dois meses afastado por lesão.