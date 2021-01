Cazares sofre lesão na coxa e amplia lista de desfalques do Corinthians

Os dez jogadores que testaram positivo para o coronavírus não serão os únicos problemas do técnico Vagner Mancini para escalar o Corinthians no duelo desta quinta-feira com o Bahia, às 19 horas, na Fonte Nova. Lesionado, o meia Cazares também vai desfalcar o time no compromisso válido pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cazares sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O clube não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento do meia equatoriano, mas é certo que ele não terá condições de encarar o Bahia.

Considerado o reserva imediato de Cazares, Luan foi um dos dez jogadores do Corinthians que contraiu a covid-19. Com isso, Mancini deve escalar Gabriel Pereira ou optar por uma formação com três volantes. Outra baixa do meio-campo, também por causa do coronavírus, é Ramiro. Nesse caso, Camacho e Cantillo disputam a posição.

Os demais jogadores afastados por causa da covid-19 têm status de reserva. São eles: Danilo Avelar, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira e Matheus Davó. Já Otero e Leo Natel estão suspensos. E Jemerson e Lucas Piton continuam afastados por lesão.

Assim, o Corinthians deve enfrentar o Bahia com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Silva, Mateus Vital e Gabriel Pereira (Camacho); Jô.

O Corinthians ocupa o nono lugar do Brasileirão com 45 pontos. Caso triunfe, subirá para a oitava posição.