Cazorla: 'Austrália é nosso 1º passo para reconstrução' Maior decepção dessa Copa do Mundo, a seleção espanhola ainda junta os cacos depois da inesperada eliminação precoce. Mas em meio ao clima melancólico, o país ainda tem uma partida pela frente no torneio. Nesta segunda-feira, enfrentará a Austrália, na Arena da Baixada, apenas para cumprir tabela. Segundo o meia Cazorla, no entanto, o confronto pode significar o início de uma reconstrução na equipe.