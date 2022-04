CBF ultrapassa marca de R$ 1 bilhão em faturamento pela primeira vez na história

A CBF atingiu no ano passado o maior faturamento da sua história e, pela primeira vez, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em receitas. O número foi alcançado sobretudo graças ao aumento do número de patrocinadores da entidade. Descontadas todas as despesas e tributos, o lucro líquido da entidade foi de R$ 69 milhões.

Segundo dados do balanço da entidade, apresentado nesta terça-feira, o faturamento total em 2021 foi de R$ 1,01 bilhão. Isso representa um incremento de 163% nas receitas na última década, diante de uma inflação que chegou a 80% no mesmo período.

Os números foram apresentados durante Assembleia Geral realizada na sede da entidade, no Rio, para apreciar as contas do exercício de 2021. Os números contabilizados foram aprovadas sem ressalvas pelos membros da entidade.

