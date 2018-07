CBF abre treino da seleção para crianças carentes em Teresópolis

Elas poderão acompanhar o treino, marcado para começar às 13 horas, até o fim. O Brasil já havia feito algo parecido no começo da preparação do time de Felipão, quando cerca de 30 crianças da Unicef estiveram na Granja Comary para ver de perto os jogadores. O ato se repete nesta quarta. Elas poderão ver o primeiro trabalho do treinador para a partida decisiva contra o Chile, sábado, em Belo Horizonte. Se perder, a Copa acaba para o Brasil. Se ganhar, avança para as quartas de final.

Mas as crianças estão mais interessadas mesmo em se aproximar dos atletas. Neymar é o mais carismático entre os jogadores. Mas todos eles dividirão as atenções da molecada, até mesmo o técnico Felipão, sempre requisitado pelos torcedores - na apresentação dos times nos telões dos estádios para os jogos, o comandante só perde em carinho do torcedor para Neymar. Na visita das crianças de Teresópolis, o único pedido dos organizadores da CBF é que elas permaneçam sentadas na pequena arquibancada do Campo 1 da Granja e evitem as gritarias para não atrapalhar o trabalho.

Só poderão se levantar quando algum jogador ou membro da comissão se aproximar para as fotos e autógrafos. A CBF reforçou ainda a grade que separa a Granja do Condomínio Comary depois da invasão de cerca de 35 crianças no último treino antes da partida contra Camarões. Naquela ocasião, os torcedores pularam a cerca e correram, todos juntos, em direção aos jogadores. Não houve incidentes, mas a comissão técnica do Brasil não quer que isso se repita.

Haverá também mais seguranças contratados naquele setor. Um pedido formal aos representantes do condomínio não foi descartado. Antes de chegar com o grupo em Teresópolis, Felipão teve a opção de fechar esse setor com tapumes de três metros de altura, pensando em privacidade. Preferiu dar um voto de confiança aos moradores e deixar o lugar aberto. Mas ele não quer que essas invasões se repitam. Desde que chegou à cidade, o treinador, e todos do elenco, tem reverenciado o carinho do torcedor.