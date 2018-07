CBF adia apresentação de Neymar na seleção brasileira sub-20

A CBF informou neste domingo que o atacante Neymar teve sua apresentação adiada na seleção brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru.

Embora os demais jogadores irão se apresentar nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, Neymar se juntará ao grupo apenas em 26 de dezembro, na Granja Comary, em Teresópolis.

O atacante do Santos disputou o Campeonato Brasileiro até a última rodada, em 5 de dezembro, e está há apenas uma semana de férias. Assim, a CBF adiou a apresentação de Neymar para que ele ganhasse mais alguns dias de descanso.

Outros dois jogadores que receberam o direito de se apresentar no dia 26, segundo informou a CBF, são os zagueiros Romário e Juan, ambos do Internacional - este último, está em Abu Dabi com o restante da equipe para a disputa do Mundial de Clubes.