CBF adia início da segunda fase da Série D por causa de suposta irregularidade

Um dia após divulgar a tabela detalhada da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional -, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta terça-feira que a rodada de ida, que aconteceria neste final de semana, está adiada. A causa é uma suposta irregularidade na escalação de um atleta do São Raimundo-PA na partida diante do Baré-RR, no último dia 11, pela quarta rodada da fase de grupos.

O julgamento do caso acontecerá somente nesta sexta-feira. Uma possível punição do São Raimundo poderá causar alterações em grande parte dos confrontos que haviam sido definidos para a nova fase. Assim, a realização da próxima fase do torneio passará para os dias 9 de julho, com os jogos de ida, e 16 de julho, com os confrontos de volta.

A irregularidade seria de Leandro Gleidson Diniz Seixas, que consta na súmula da partida diante do Baré como o atleta número 21 do São Raimundo. A partida terminou com vitória do clube paraense pelo placar de 4 a 1. Caso o time do Pará seja eliminado, a Desportiva-ES, que foi a 16.ª melhor segunda colocada, herdaria a vaga.