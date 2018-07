CBF adia jogo do Atlético-MG por final da Libertadores

RIO - O Atlético-MG confirmou nesta terça-feira, através de seu site oficial, que a partida contra a Ponte Preta pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marcada inicialmente para este domingo, às 18h30, no Independência, foi adiada pela CBF. A decisão aconteceu porque o confronto aconteceria entre os dois jogos do time mineiro pelas finais da Libertadores.

O Atlético-MG pega o Olímpia nesta quarta-feira, às 21h50, no Defensores Del Chaco, e define o título no próximo dia 24, às 21h50, no Mineirão. Para evitar o desgaste excessivo e permitir que o time foque exclusivamente na competição continental, a CBF optou por adiar o confronto do final de semana.

A CBF ainda não se pronunciou sobre a nova data para o confronto. Esta não é a primeira vez que a entidade adia uma partida entre os jogos de finais de Libertadores para ajudar o time brasileiro. Em 2011, quando o Santos chegou à decisão, e em 2012, quando o Corinthians foi finalista, a mesma medida foi tomada.