CBF adia jogo do São Paulo para dar descanso a atletas

Nesta segunda-feira, a entidade alterou a tabela do Campeonato Brasileiro para adiar o jogo entre São Paulo e Grêmio, válido pela 24ª rodada da competição. A partida estava agendada para acontecer no dia 28 de setembro, um sábado, às 21h, mas foi transferida para o dia seguinte, às 18h30, no Morumbi.

Para fazer a alteração, a CBF alegou que precisava respeitar intervalo regulamentar entre a partida contra o Grêmio e o jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana no dia 26, quinta-feira, contra a Universidad Católica, do Chile.

De domingo a domingo na semana passada, o São Paulo fez quatro jogos. Pegou o Botafogo, domingo, no Rio; o Náutico, terça, em Recife; o Criciúma, quinta, no Morumbi; e finalmente o Coritiba, no último domingo, no Paraná.