CBF adia jogo entre Chapecoense e Guaratinguetá para domingo, às 16h

RIO - A partida entre a vice-líder Chapecoense e o Guaratinguetá foi adiada de sábado para domingo, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo mudou de data porque a delegação do time paulista não conseguirá chegar a Chapecó, no oeste de Santa Catarina, a tempo de disputar o jogo na tarde de sábado.

O jogo foi confirmado para as 16 horas de domingo, na Arena Condá. A mudança se deveu ás dificuldades da delegação do Guaratinguetá de pousar no aeroporto de Chapecó nesta sexta, por conta da neblina. Com isso, o time aterrissou na capital Florianópolis, de onde seguirá de ônibus por 550 quilômetros até a cidade localizada no oeste do estado. A viagem deve durar cerca de sete horas.

A mudança na data deve alterar também os próximos jogos da Chapecoense e do Guaratinguetá. Eles deveriam entrar em campo na rodada cheia de terça-feira. Mas, por causa do jogo de domingo, só devem jogar na quarta. O time de Chapecó vai visitar o América-RN em Ceará-Mirim, enquanto o Guaratinguetá vai duelar com o Figueirense, em casa.

A alteração do jogo contra o Guaratinguetá é a segunda mudança na tabela da Chapecoense nesta Série B. Antes, o jogo contra o América-MG, pela nona rodada, havia sido adiado também por dificuldades do visitante em chegar à Chapecoense. A partida foi remarcada para o dia 20.