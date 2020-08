CBF adia jogo entre Sampaio Corrêa e Figueirense devido a 9 casos de covid-19

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou mais um jogo do Campeonato Brasileiro Série B por conta da covid-19. Nove casos positivos foram confirmados entre os jogadores do Sampaio Corrêa-MA, que iria enfrentar o Figueirense nesta quarta-feira, às 16h30, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela quarta rodada. Uma nova data será definida pela entidade futuramente.

A delegação catarinense já estava na capital do Maranhão desde terça-feira. Agora vai ter que cruzar o país de novo, de volta para casa. A comissão técnica mudou os planos, fazendo um treino à tarde no Castelão e que a partir de quinta-feira segue sua programação previamente definida visando a partida do próximo sábado contra o Botafogo, no interior de São Paulo.

O time tem sido comandado por Raul Cabral, auxiliar técnico, porque o técnico Márcio Coelho está afastado, justamente, porque testou positivo para o coronavírus.

"A Confederação Brasileira de Futebol comunica que a partida entre Sampaio Corrêa e Figueirense foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do Sampaio Corrêa. Foi constatado, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de 4 novos jogadores, totalizando 9 atletas com PCR positivo dentre os 26 inscritos na competição", atesta a nota oficial emitida pela CBF.

O Sampaio Corrêa ocupa a 20.ª e última posição e é a única equipe da competição que ainda não pontuou. O próximo jogo está marcado para sábado, às 21h, quando visita o Brasil-RS, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O Figueirense, 19.º colocado com um ponto, também joga no sábado, às 16h30, diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).