CBF adia Palmas-TO e Avaí e agora são cinco jogos sem data pela Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil estava programada para terminar nesta quinta-feira, mas isso não será possível. Cinco jogos - quatro de quarta-feira e um de quinta - precisaram ser adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão sem datas e locais definidos.

Na última terça-feira, o Governo de Minas Gerais proibiu a realização de jogos envolvendo times de outros estados, mas a CBF havia mantido o confronto entre Palmas-TO e Avaí-SC na Arena Independência, em Belo Horizonte. O confronto aconteceria na tarde de quinta-feira, mas, no início da noite desta quarta, a CBF soltou uma nota oficializando a suspensão.

Outros quatro jogos que seriam disputados na quarta-feira já haviam sido adiados por conta de decretos do governo de Goiás para controlar a pandemia do coronavírus. Porto Velho-RO x Ferroviário-CE e Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE jogariam na capital Goiânia, enquanto dois jogos seriam disputados no interior: Jaraguá-GO x Manaus-AM na cidade de Jaraguá (GO) e Goianésia-GO x CRB-AL na cidade de Goianésia.

A CBF ainda não definiu quando essas partidas serão realizadas. Inicialmente, os confrontos da segunda fase estão marcados para os dias 7 e 14 de abril.

CLASSIFICADOS!

Oito times conquistaram sua vagas na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Entre os classificados, apenas um mandante venceu e seguiu adiante. O Picos-PI bateu o Atlético-AC por 1 a 0 e agora vai pegar o Boavista-RJ. As outras vagas ficaram com os visitantes, que entraram em campo com a vantagem do empate, como prevê o regulamento.

Dois goianos carimbaram vagas com vitórias. O Vila Nova fez 3 a 0 em cima do Atlético de Alagoinhas-BA e agora vai pegar o Juventude-RS, enquanto o Atlético-GO bateu por 3 a 1 o Galvez-AC, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) e aguarda o vencedor de Santa Cruz-RS e Joinvile.

A maior goleada foi conseguida pelo CSA que enfiou 5 a 1 em cima do Guarany, em Sobral(CE). Na segunda fase os alagoanos vão enfrentar em casa Desportivo-ES ou Remo. O jogo do CRB, também de Alagoas, contra o Goianésia foi cancelado por proibição das autoridades locais de Goianésia (GO). O mesmo ocorreu para Ypiranga-AP e Santa Cruz-PE que se enfrentariam em Goiânia.

O Operário-PR passou bem pelo Juventude-MA, no Maranhão, por 2 a 0, e espera União-MT e Coritiba. O Volta Redonda também não teve dificuldades diante do Castanhal, no Pará, vencendo por 3 a 0 e agora vai sair diante do Juazeirense-BA que se classificou após um jogo tumultuado diante do Sport.

O Tombense avançou após segurar o 0 a 0 diante do Mutum-MT e aguarda o ganhador do duelo entre Caldense e Vasco. O ABC de Natal foi até Venda Nova, no Espírito Santo, e empatou por 1 a 1 com o Rio Branco, e na próxima fase vai receber o Botafogo-RJ.