CBF admite não saber de investigações do MP sobre a Portuguesa

A CBF não foi informada pelo Ministério Público sobre as investigações em relação ao caso da Portuguesa e agora aguarda ser "oficialmente" comunicada para tomar decisões. A informação é do presidente eleito da CBF, Marco Polo del Nero, que está em Istambul para o amistoso do Brasil contra a Turquia nesta quarta-feira.

Em matéria publica na noite da terça-feira, a reportagem do Estado revelou que meia Héverton foi escalado premeditadamente de maneira irregular pela Portuguesa na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado em troca de vantagens financeiras para funcionários do clube.

Com a irregularidade, a Lusa foi punida com a perda de quatro pontos e acabou rebaixada para a Série B - na semana passada, faltando cinco rodadas para o fim do torneio, o clube caiu novamente, agora para a Série C. A grosso modo, a Portuguesa vendeu sua vaga na elite do futebol brasileiro. O Ministério Público quer saber agora quem comprou.

Cauteloso, Del Nero admitiu que ficou sabendo do caso "pelo jornal". "Precisamos ver o que está no inquérito", declarou o cartola. "Vamos avaliar uma vez que tenhamos sido informados oficialmente sobre o caso", disse. "Queremos saber exatamente do que se trata", insistiu. Del Nero fez o mesmo questionamento do MP. "Se o caso foi vendido, quem é que comprou?".