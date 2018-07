CBF afirma que Gabriel Jesus 'está bem' após ser hospitalizado

O atacante Gabriel Jesus "está bem", após ser hospitalizado nesta sexta-feira. Ele sofreu uma forte pancada na cabeça durante o amistoso entre Brasil e Argentina, em Melbourne, mas de acordo com o diretor de seleções da CBF, Edu Gaspar, tudo não passou de um susto.

"O Jesus está bem", afirmou Edu à agência Associated Press da Austrália. "Eu conversei com o médico, que disse que ele está bem. Ele já passou por exames para ver se seu maxilar estava quebrado, mas não aconteceu nada", garantiu.

Ainda de acordo com Edu, Jesus não perdeu a consciência em nenhum momento, apesar de ter se sentido tonto por causa do choque. No lance em questão, o atacante foi acertado pelo cotovelo de Otamendi quando se posicionava para receber um lançamento. Ele caiu sentindo muitas dores e precisou ser substituído por Taison.

A força do impacto gerou preocupação na comissão técnica, que encaminhou Jesus direto para um hospital nas cercanias do estádio. O técnico Tite, no entanto, já tratou de tranquilizar a torcida pouco após a partida. "Em um primeiro momento, não pareceu ser algo grave", disse.

Jesus foi um dos personagens da partida desta sexta ao perder gol feito, que poderia ter impedido a derrota por 1 a 0 para a Argentina. Tite deixou no ar a possibilidade de escalá-lo no amistoso da próxima terça, contra a Austrália, na casa do adversário, e explicou que sua presença dependeria dos resultados dos exames médicos.