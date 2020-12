CBF agenda Palmeiras x Vasco para semana da decisão da Copa Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a nova data para o confronto entre Palmeiras e Vasco, ainda válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi remarcado para 27 de janeiro, três dias antes da final da Copa Libertadores, torneio que o time alviverde disputa.

A partida marcaria a estreia de Palmeiras e Vasco no Brasileirão, mas teve de ser adiada porque o time paulista estava envolvido na decisão do Estadual naquele fim de semana de 8 de agosto. Na ocasião, venceu o arquirrival Corinthians nos pênaltis e ficou com o título após 12 anos.

Palmeiras x Vasco será disputado no Allianz Parque e tem início marcado para as 21h30 (horário de Brasília). Essa nova data estabelecida pela CBF é próxima à da final da Libertadores, que será realizada no dia 30 de janeiro, no Maracanã, em jogo único.

Dessa maneira, o Palmeiras pode ter de dividir a atenção entre Brasileirão e Libertadores, caso chegue até a decisão do principal torneio de clubes do continente, que conquistou uma vez, em 1999.

A equipe do técnico português Abel Ferreira está nas quartas de final da competição e encara o Libertad na próxima terça-feira, às 21h30, no Paraguai. A volta será na semana seguinte, dia 15, no Allianz Parque. O time alviverde também está garantido nas semifinais da Copa do Brasil, e vai enfrentar o América-MG.