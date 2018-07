CBF altera horário de Flamengo x Cruzeiro no sábado

RIO - Por causa de um evento de fim de ano no Maracanãzinho mais cedo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou mais uma vez o horário do jogo do Flamengo com o Cruzeiro, programado para o domingo e que passou para sábado. Na segunda-feira, a entidade anunciou que a partida seria disputada às 17 horas. Nesta terça, remarcou o confronto para às 19 horas, no Maracanã.

Flamengo e Cruzeiro estudam como os dois clubes vão explorar no jogo as conquistas recentes - o time carioca ganhou na semana passada a Copa do Brasil e os mineiros venceu com várias rodadas de antecedência o título do atual Brasileiro. Haverá troca de faixas e algumas surpresas preparadas pelos dois clubes. Antes de a bola rolar, a festa dará lugar, por um minuto, a um novo protesto do Bom Senso FC, o movimento de atletas que lutam por melhorias no futebol nacional e que tem promovido protestos entre os jogadores a cada rodada do Brasileirão.