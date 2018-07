CBF altera horário de quatro jogos da 31ª rodada do Brasileirão

A 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última com jogos às 11h, teve o horário de quatro partidas alterado a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão.

A partida entre Cruzeiro e Fluminense, que acontecerá no Mineirão, foi alterada das 16h para as 11h de domingo. Já o duelo entre São Paulo e Vasco, no Morumbi, aconteceu o inverso. Em vez das 11h será às 16h. Outros dois jogos trocaram de horário. Sport e Atlético-MG, na Ilha do Retiro, foi das 16h para as 18h30, enquanto que Flamengo e Internacional, no Maracanã, foi das 18h30 para as 16h.

A CBF já havia divulgado na sexta-feira alterações da 32.ª até a 35.ª rodadas do Campeonato Brasileiro colocando fim aos jogos das 11h por causa da proximidade do verão. Com a mudança haverá partidas às 17 horas de sábado e às 18 horas de domingo.

Fluminense x Atlético Paranaense será o primeiro confronto às 17h de sábado, enquanto que Goiás x Cruzeiro estreiam o horário das 18h no domingo. As partidas acontecem no final de semana dos dias 24 e 25 de outubro. No total, seis partidas serão realizadas nesses horários "alternativos", incluindo o clássico entre Vasco e Fluminense, pela 33.ª rodada.