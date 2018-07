CBF altera jogos de São Paulo e Grêmio na 29ª rodada do Brasileirão

A CBF anunciou duas mudanças na 29ª rodada do Brasileirão, causando alterações em jogos de São Paulo e Grêmio. A maior mudança afetará o time gaúcho, que terá sua partida antecipada em cinco dias, passando de 10 de outubro para o dia 5, uma quarta-feira. O horário também sofreu alteração, sendo antecipado em meia hora para às 19h30.

De acordo com a CBF, a mudança se deveu à iniciativa da própria entidade para "adequação de tabela". O jogo será disputado no Barradão, em Salvador. Já a alteração na partida entre Sport e São Paulo serviu para "ajustar a grade de programação do SporTV", a pedido da Rede Globo.

O jogo, mantido no dia 5 de outubro, mudou de horário. Passou de 19h30 para as 21h45. Será realizado na Ilha do Retiro, no Recife.

A confusa 29ª rodada do Brasileiro começará a ser disputada na quarta e será finalizada somente no domingo seguinte. A rodada vai coincidir com duas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Apesar das definições da CBF de evitar conflito de datas nos finais de semana de Eliminatórias, haverá três jogos da rodada do Brasileiro no domingo. Uma das partidas será disputada justamente na quinta-feira, quando a seleção enfrentará a Bolívia, em Natal.

CONFIRA COMO FICOU A 29ª RODADA DO BRASILEIRÃO:

Quarta-feira (05/10) - Vitória x Grêmio, Atlético-PR x Chapecoense, Cruzeiro x Ponte Preta, Corinthians x Atlético-MG, Santos x Fluminense e Sport x São Paulo

Quinta-feira (06/10) - Internacional x Coritiba

Domingo (09/10) - Figueirense x Botafogo, América-MG x Palmeiras e Flamengo x Santa Cruz