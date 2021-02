CBF altera para 21h o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras

A primeira partida da final da Copa do Brasil teve o horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta-feira, antevéspera do confronto. Grêmio e Palmeiras vão entrar em campo às 21h deste domingo, em Porto Alegre, para o início da decisão do título. A partida estava agendada para 16h, mas teve horário modificado para evitar aglomerações de torcedores por causa da pandemia do novo coronavírus.

O pedido partiu do Governo do Rio Grande do Sul, que agora confia em evitar aglomerações em bares e restaurantes, onde os torcedores poderiam acompanhar ao jogo se ele fosse realizado às 16h. O toque de recolher começa às 20h.

Leia Também Allianz Parque atende pedido do MP e cancela evento durante final da Copa do Brasil

"Diante das medidas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul quanto às restrições para o combate à pandemia, a CBF altera o horário da partida Grêmio x Palmeiras para 21h deste domingo", publicou a CBF no Twitter.

"O Governo solicitou que a partida fosse disputada após às 20h e, mediante consulta aos clubes envolvidos, às respectivas federações e à Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, a CBF definiu o horário das 21h", acrescentou.

A CBF informou ainda que mantém Porto Alegre como sede do confronto por "se tratar de uma decisão de competição eliminatória nacional e com o intuito de preservar o equilíbrio técnico nas duas partidas finais da Copa do Brasil."

A entidade já havia alterado o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil, marcado para o dia 7 de março, um domingo. A partida no Allianz Parque passou das 16h para 18h.

As datas da decisão da Copa do Brasil foram confirmadas após o título da Copa Libertadores conquistado pelo Palmeiras, no final de janeiro, com vitória sobre o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como participaria do Mundial de Clubes da Fifa alguns dias depois, em fevereiro, no Catar, o clube paulista teve uma série de jogos adiados.