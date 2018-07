CBF altera tabela e Corinthians pode levar o título em São Januário

Dezesseis anos depois da queda da grade de separação entre campo e torcida na final da Copa João Havelange, em 2000, o que cancelou aquele jogo entre Vasco e São Caetano, o Estádio de São Januário pode finalmente voltar a receber uma decisão de campeonato brasileiro. Afinal, será lá o próximo jogo do Corinthians, dia 19 de novembro, quinta-feira, às 22h, diante dos vascaínos.

A partida estava inicialmente prevista para acontecer na quarta-feira, no Maracanã, mas foi adiada porque o Corinthians tem três jogadores na seleção brasileira que entra em campo na terça-feira. Quando alterou a data da partida, na quinta-feira passada, entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixou como "a definir" o local do jogo.

Nesta segunda-feira, no último dia regulamentar para fazer alterações na tabela, a CBF confirmou que a partida será realizada em São Januário. O Maracanã, palco inicial do jogo, estará cedido desde o dia 16 para um show da banda Pearl Jam, no dia 22.

Ao mesmo tempo que o Corinthians estiver jogando em São Januário, o Atlético Mineiro estará em campo diante do São Paulo. A equipe do técnico Tite só não será campeã já na próxima rodada se empatar ou perder em São Januário e o Atlético ganhar no Morumbi.

Para atender a Corinthians e Santos sem prejudicar a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileiro, a CBF também mudou para quinta-feira, às 22h, o jogo entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro. Essas três partidas serão transmitidas em TV aberta, de forma que não haverá partidas às 22h de quarta.