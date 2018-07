CBF amplia Série D para 48 times e dá duas vagas para o futebol paulista

A CBF anunciou nesta terça-feira a ampliação da Série D do Campeonato Brasileiro, equivalente à quarta divisão nacional. A próxima edição do torneio, a de 2016, será disputada por 48 clubes, o que representa um incremento de oito times em comparação ao último ano.

A confederação explicou que as oito vagas foram realocadas de acordo com o Ranking Nacional das Federações. Com isso, o futebol paulista vai ser o mais beneficiado, pois ganhou duas das oito vagas e agora terá quatro participantes na Série D deste ano.

Isso, evidentemente, tornará o Campeonato Paulista mais atrativo para os times pequenos, pois as vagas são distribuídas de acordo com o desempenho no Estadual, aumentando a possibilidade desses times conseguirem participar de uma competição nacional.

As vagas restantes vão ser distribuídas entre seis Estados. São eles: Minas Gerais e Rio de Janeiro, que passarão a ter três times na Série D, além Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pará, todas agora com duas equipes na quarta divisão nacional, como já ocorria com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Goiás e Bahia.

Com o aumento do número de participantes, a fórmula de disputa da Série D sofreu alteração. Na primeira fase, os 48 clubes serão divididos em 12 grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados se garantem na segunda fase, que terá 32 times. A partir daí, o sistema de disputa será o mata-mata.

Os quatro primeiros colocados garantem o acesso para a Série C. No ano passado, o Botafogo de Ribeirão Preto foi o campeão. River do Piauí, Remo e Ypiranga de Erechim subiram para a terceira divisão.