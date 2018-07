CBF antecipa 2 clássicos da última rodada do Brasileirão

A CBF anunciou nesta quinta-feira duas mudanças na programação de jogos da última rodada do Brasileirão. Assim, os clássicos Flamengo x Botafogo e Santos x Palmeiras, que estavam inicialmente previstos para 2 de dezembro, foram antecipados para o dia anterior.

Como os quatro times envolvidos não disputam mais nada no campeonato, a CBF pôde antecipar os dois clássicos para sábado, ambos a partir das 19h30. Mas as outras oito partidas da 38ª rodada foram mantidas para domingo, todas com início previsto para as 17 horas.

A antecipação do clássico do Rio anunciada nesta quinta-feira pela CBF permite que tanto Flamengo x Botafogo, no sábado, quanto Fluminense x Vasco, no domingo, possam ser disputados no Engenhão, único estádio da cidade em condições de receber confrontos desse nível.

Também foi confirmado nesta quinta-feira pela CBF que o clássico entre São Paulo e Corinthians, no dia 2 de dezembro, será mesmo realizado no Estádio do Pacaembu. O mando de campo é são-paulino, mas o Morumbi não poderá ser utilizado por causa do show da Madonna.

Dependendo dos resultados deste fim de semana, a última rodada do Brasileirão pode ser apenas para cumprir tabela. O título já foi assegurado pelo Fluminense, enquanto Grêmio, Atlético-MG e São Paulo ficaram com as vagas na Libertadores de 2013. Enquanto isso, Atlético-GO, Figueirense e Palmeiras estão rebaixados, restando definir apenas a queda de mais um time.

Veja como ficou a tabela da última rodada:

Sábado (01/12)

Flamengo x Botafogo - Engenhão (19h30)

Santos x Palmeiras - Vila Belmiro (19h30)

Domingo (02/12)

Fluminense x Vasco - Engenhão (17h)

São Paulo x Corinthians - Pacaembu (17h)

Grêmio x Inter - Olímpico (17h)

Atlético-MG x Cruzeiro - Independência (17h)

Portuguesa x Ponte Preta - Canindé (17h)

Coritiba x Figueirense - Couto Pereira (17h)

Náutico x Sport - Aflitos (17h)

Atlético-GO x Bahia - Serra Dourada (17h)