CBF antecipa clássico entre Santos e Palmeiras de domingo para sábado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira a mudança de data do clássico entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vez de o jogo ser disputado no domingo, às 16h, será agora no sábado, às 17h. O motivo da mudança é para dar ao time alviverde o descanso necessário caso precise disputar um compromisso pela Copa Libertadores semana que vem.

Se nesta quarta o Palmeiras confirmar a vantagem diante do Delfín, do Equador, e avançar às quartas de final do torneio internacional, terá o compromisso seguinte já na terça-feira, fora de casa. O adversário será Libertad, do Paraguai, ou Jorge Wilstermann, da Bolívia. Para dar tempo de descanso entre o clássico e o compromisso pela Libertadores, a CBF decidiu mudar a data da partida do Brasileirão.

"A mudança permite preservar o intervalo mínimo entre partidas (66 horas) tendo em vista o eventual deslocamento internacional, sem prejuízo aos clubes disputantes por se tratar de partida entre clubes de um mesmo estado", escreveu a CBF em nota. No primeiro turno do Brasileirão as equipes se enfrentaram no Morumbi com vitória alviverde por 2 a 1.

Enquanto o Palmeiras ainda aguarda a definição do contronto contra o Delfín, o Santos já está garantido na próxima fase da Libertadores. O time da Vila Belmiro superou outro equatoriano, a LDU, e aguarda nas quartas de final quem avançar da partida entre Grêmio e Guaraní, do Paraguai. O time gaúcho levou a melhor fora de casa no jogo de ida e vencer por 2 a 0.