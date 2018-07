CBF antecipa dois clássicos da 37ª rodada do Brasileirão

RIO - A CBF anunciou nesta quarta-feira a antecipação de dois clássicos da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Assim, os confrontos Vasco x Flamengo e Corinthians x Santos, que seriam realizados em 25 de novembro (domingo), passaram para o dia anterior, no sábado, sendo ambos às 19h30.

A mudança foi realizada para que não houvesse conflito de local com os jogos previstos para o dia 25 de novembro. Assim, a partida entre Palmeiras e Atlético-GO poderá ser disputada no domingo no Pacaembu, mesmo palco de Corinthians x Santos no sábado. Situação semelhante acontece no Rio, onde o Engenhão receberá Vasco x Flamengo no sábado e Botafogo x Atlético-MG no domingo.

Pelo regulamento do Brasileirão, todos os 10 jogos da penúltima e da última rodada do campeonato precisam ser disputados simultaneamente, para que não haja favorecimento de ninguém. Mas, no caso de Vasco x Flamengo e Corinthians x Santos, os quatro times envolvidos não influem nem na luta pela vaga na Libertadores e nem na briga contra o rebaixamento. Por isso, a mudança pôde ser feita.

Confira como ficou a penúltima rodada do Brasileirão:

Sábado (24/11)

Vasco x Flamengo (19h30)

Corinthians x Santos (19h30)

Domingo (25/11)

Botafogo x Atlético-MG (17h)

Palmeiras x Atlético-GO (17h)

Inter x Portuguesa (17h)

Cruzeiro x Coritiba (17h)

Ponte Preta x São Paulo (17h)

Figueirense x Grêmio (17h)

Sport x Fluminense (17h)

Bahia x Náutico (17h)