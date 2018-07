CBF antecipa Inter x Coritiba e confirma São Paulo x Santos no Pacaembu

A CBF confirmou nesta sexta-feira duas mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro. A entidade anunciou a antecipação do duelo entre Internacional e Coritiba e oficializou o clássico entre São Paulo e Santos para o Pacaembu, no dia 13 de outubro.

O jogo entre Inter e Coritiba estava marcado inicialmente para o dia 9 de outubro, um domingo, às 11 horas. Marcada para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partida válida pela 29ª rodada foi antecipada para o dia 5, quarta-feira, às 19h30.

Já o clássico paulista já estava certo no Pacaembu. Os dois clubes fizeram acordo para mandar as duas partidas do Brasileirão, no turno e no returno, no mesmo estádio paulistano. Assim, a CBF só oficializou nesta sexta o duelo no Pacaembu, com mando do São Paulo.

Data e horário não sofreram quaisquer alterações. A partida será disputada às 21 horas do dia 13 de outubro, uma quinta-feira.