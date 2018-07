CBF antecipa jogo do Palmeiras para dia de eleição no clube

A CBF antecipou a partida entre Internacional e Palmeiras do dia 30, domingo, para o dia 29, sábado, data da eleição para a presidência do clube paulista. O jogo será disputado às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Inicialmente, o duelo estava marcado para o domingo, às 17 horas.

A mudança foi consequência da transferência da partida entre Bahia e Grêmio do sábado para domingo. O confronto marcado para a Arena Fonte Nova precisou ter sua data alterada porque o estádio estará "cedido para evento musical" no sábado, de acordo com a CBF.

Com apenas dois jogos para o sábado, a entidade resolveu antecipar a partida do Palmeiras "para atender à grade de programação do canal Sportv". Os jogos serão válidos pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

A modificação na tabela fez coincidir a partida do Palmeiras com a eleição para escolher o presidente do clube, em São Paulo. Ainda sofrendo para tentar escapar da queda, o time paulista poderia até ser rebaixado neste jogo. Neste caso, o vencedor da eleição teria como "prêmio" o descenso.