CBF antecipa jogo entre Prudente e Internacional

A mudança serve para beneficiar o Internacional, que ganhará alguns dias para aumentar o ritmo de sua preparação ao Mundial de Clubes. A equipe gaúcha, que está em oitavo e não tem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, viaja para Abu Dabi em 8 de dezembro e estreia seis dias depois, contra Pachuca ou Mazembe.

Para o Prudente, a partida contra o Internacional servirá apenas como despedida. A equipe paulista está na lanterna e, matematicamente rebaixada, jogará a segunda divisão do futebol brasileiro no próximo ano.

Todas as demais partidas da última rodada do Brasileirão, a princípio, ocorrerão no dia 5 de dezembro, às 17 horas.