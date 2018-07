CBF antecipa jogos de Flamengo e Corinthians para sábado

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou para sábado duas partidas da última rodada do Campeonato Brasileiro: Flamengo x Cruzeiro e Náutico x Corinthians. Os dois jogos foram adiantados porque não vão alterar a disputa pelas vagas na Copa Libertadores nem a briga para escapar do rebaixamento. Ao antecipar o confronto entre o time carioca e o campeão brasileiro, a CBF evitou um possível conflito de jogos no domingo. Como mandante, o Flamengo jogaria no Maracanã, mesmo local no qual o Botafogo esperava enfrentar o Criciúma.

Ainda que houvesse uma transferência para outro estádio do Rio, como São Januário, haveria dois jogos no mesmo dia e na mesma cidade, o que a polícia reprova por causa do eventual choque de torcidas. Isso agora está resolvido. Com a antecipação de Flamengo x Cruzeiro, a CBF evitou o conflito de estádio e cidade. Os dois times vão se enfrentar às 17 horas de sábado. O rebaixado Náutico receberá o Corinthians, na despedida do técnico Tite, às 19h30, na Arena Pernambuco. Todos os outros oito jogos da rodada, a última do Brasileirão, serão disputados às 17 horas de domingo.

TABELA

Sábado

Flamengo x Cruzeiro, no Maracanã (Rio de Janeiro)

Náutico x Corinthians, na Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

Domingo

Atlético-MG x Vitória, no Independência (Belo Horizonte)

Portuguesa x Grêmio, no Canindé (São Paulo)

Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova (Salvador)

Goiás x Santos, no Serra Dourada (Goiânia)

São Paulo x Coritiba, no Novelli Junior (Itu)

Botafogo x Criciúma, no Maracanã (Rio de Janeiro)

Atlético-PR x Vasco, na Arena Joinville (Joinville)

Internacional x Ponte Preta, no Centenário (Caxias do Sul)