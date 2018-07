CBF antecipa jogo entre Palmeiras x Flamengo para as 11h no dia 16

A CBF anunciou nesta quinta-feira a antecipação do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no dia 16, das 16 horas para as 11hs, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida será válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mudança se deve a um pedido da Polícia Militar de SP, preocupada com as manifestações contra o governo, marcadas para a tarde do dia 16, na capital paulista. A PM alega que não teria efetivo suficiente para garantir a segurança dos torcedores e dos manifestantes, no mesmo período do dia.

Curiosamente, o Palmeiras teve duas partidas antecipadas para as 11 horas ainda durante a disputa do Campeonato Paulista por conta de manifestações em São Paulo.

Em razão da mudança, a CBF alterou também o horário da partida entre Grêmio e Joinville, no mesmo dia. O jogo saiu das 11 horas para ser disputado às 18h30, na Arena do Grêmio. Outra mudança aconteceu no duelo entre Vasco e Coritiba. Marcado para as 18h30 do dia 15, teve o local alterado, de São Januário para o Maracanã.