CBF antecipa um dos jogos da rodada final da Série B do Brasileirão

RIO - O que era esperado foi confirmado no início da noite desta segunda-feira. A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o jogo entre Barueri e Salgueiro para a próxima sexta, às 20h30, na Arena Barueri, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Anteriormente, a partida estava agendada para sábado, às 17 horas, no mesmo local.

O motivo da antecipação se deve ao fato de os dois times não estarem lutando por mais nada na Série B. O Barueri confirmou sua permanência na segunda divisão nacional após vencer o Criciúma, por 2 a 1, fora de casa, na rodada passada. Já o Salgueiro está rebaixado há algumas rodadas.

Outro jogo que quase foi antecipado é o confronto entre Náutico e Ponte Preta, agendado para sábado, às 17 horas, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Porém, a diretoria do time pernambucano pediu para a CBF manter a data e horário do confronto, o que foi atendido pela entidade. A ideia é promover uma grande festa em Recife.

As outras nove partidas da Série B irão mesmo acontecer no sábado, às 17 horas. Além da Portuguesa, campeã, Náutico e Ponte Preta também já conquistaram o acesso à elite. Por outro lado, Vila Nova, Salgueiro e Duque de Caxias estão rebaixados à Série C de 2012.