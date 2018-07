CBF anuncia alterações na 2ª e 4ª rodadas do Brasileirão

Faltando pouco mais de uma semana para o início do Brasileirão, a CBF já anunciou mudanças na tabela. Nesta sexta-feira, a entidade fez alterações na segunda e quarta rodadas, envolvendo jogos de Flamengo, Fluminense e Vasco.

O duelo entre Flamengo e América-MG mudou de local. Deixará o estádio Luso Brasileiro para ser disputado no Maracanã, no dia 21, às 19 horas. O jogo, cuja data e horários não foram alterados, vai marcar a despedida do goleiro Julio Cesar. A partida será válida pela segunda rodada.

As demais mudanças atingiram três jogos da quarta rodada do Brasileirão. O confronto entre Vasco e o mesmo América vai passar das 16h para as 19 horas no dia 5 de maio. O estádio de São Januário foi mantido como a sede da partida.

Já o duelo entre o Fluminense e o Vitória foi antecipado do dia 7, segunda-feira, para o dia 6 de maio, domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador. A mudança foi feita a pedido do time carioca, que jogará no meio de semana pela Copa Sul-Americana.

E o confronto entre Chapecoense e Paraná sofreu mudança invertida em relação ao do Fluminense. Marcado inicialmente para o domingo, dia 6, foi remarcado para o dia 7, segunda-feira, na Arena Condá, na cidade de Chapecó.