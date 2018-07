CBF anuncia amistoso contra a seleção do México no dia 11 de outubro

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no início da noite desta terça-feira mais um amistoso da seleção principal neste segundo semestre de 2011. Será contra o México, em 11 de outubro, na cidade de Torreón. Antes deste compromisso, o Brasil já tem confirmado o duelo contra a Alemanha, também no país do adversário, no dia 10 de agosto.

Torreón foi uma das sedes do Mundial Sub-17 do México, que terminou no início deste mês com a conquista da seleção anfitriã - o Brasil ficou com a quarta colocação. A cidade recebeu jogos dos Grupos C e D da competição e ainda das fases oitavas de final e semifinal.

Com o anúncio do amistoso contra a seleção mexicana, recentemente campeã da Copa Ouro, o Brasil deverá completar a meta de, ao menos, sete amistosos em 2011. Antes da Copa América, em que o time de Mano Menezes foi eliminado nas quartas de final, enfrentou França (derrota por 1 a 0, em Paris, em fevereiro), Escócia (vitória por 2 a 0, em Londres, em março), Holanda (empate sem gols, em Goiânia, em junho) e Romênia (triunfo por 1 a 0, em São Paulo, também em junho).

Além dos já confirmados duelos contra Alemanha e México, o Brasil jogará duas vezes contra a Argentina em uma reedição da antiga Copa Rocca. Serão dois jogos, em ida e volta, provavelmente em setembro, mas apenas com a presença de jogadores que atuam nos respectivos países. Para o mês de novembro, há a expectativa pela confirmação de amistosos contra Espanha, atual campeã mundial, e Itália.

Para o amistoso contra a Alemanha, Mano Menezes convoca na próxima segunda, dia 25, os jogadores para a partida que será disputada em Stuttgart. A divulgação da lista, seguida de entrevista coletiva, está marcada para as 10 horas (de Brasília), em um hotel do Rio de Janeiro.