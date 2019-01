CBF anuncia amistoso do Brasil contra a República Checa, em Praga, em 26 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que a República Checa será um dos adversários que o Brasil enfrentará nos amistosos de março, preparatórios para a Copa América deste ano, que será nos meses de junho e julho, em solo nacional. A partida foi confirmada para o dia 26 de março, uma terça-feira, na cidade de Praga.

O jogo será realizado em um dos estádios mais moderno da República Checa: a Eden Arena, com capacidade para 21 mil torcedores e administrada pelo Slavia Praga. O horário ainda será definido. "É um adversário que traz as características que a comissão técnica deseja para esse período de preparação visando a Copa América. Além disso, as estruturas de treinamento e jogo são ótimas e oferecem todas as condições", destacou Edu Gaspar, coordenador da seleção principal.

O Brasil entrará em campo duas vezes no mês de março. As informações sobre a outra partida desta data Fifa serão divulgadas nos próximos dias pela CBF. O dia da convocação para esses compromissos também será anunciado em breve.

Na Copa América, de 14 de junho a 7 de julho com 12 seleções - Catar e Japão são convidados da Conmebol -, o Brasil fará a sua estreia no estádio do Morumbi, em São Paulo. O sorteio dos grupos será na próxima quinta-feira, a partir das 20h30, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

HISTÓRIA

O duelo em Praga será o segundo do Brasil na história contra a República Checa. Na única partida registrada até hoje, a seleção venceu por 2 a 0, em 19 de dezembro de 1997, pela semifinal da Copa das Confederações, no estádio Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita.

Dados da Gerência de Memória e Acervo da CBF mostram outros 17 jogos entre Brasil e Tchecoslováquia, país que, em agosto de 1992, foi dissolvido para a criação das nações da República Checa e da Eslováquia. Contra os checoeslovacos, a seleção tem 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas - com 27 gols a favor e 14 contra. Entre estes triunfos está a final da Copa do Mundo de 1962, no Chile, quando o time comandado por Garrincha foi bicampeão com uma vitória por 3 a 1.